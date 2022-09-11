Донецк с утра подвергается обстрелам. Есть жертвы

Последствия обстрела в Донецке. Фото из соцсетей

Неподконтрольный Украине Донецк с утра подвергается обстрелам. Последствия «прилетов» публикуют очевидцы в соцсетях.



Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне обстрелов оказались Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы города.



В Киевском районе сообщается о попадании в многоквартирный жилой дом, повреждено остекление в ряде зданий в Киевском и Ворошиловском районах.



В Киевском районе в результате обстрела погиб мужчина 1959 года рождения, заявил Кулемзин.



«Штаб теробороны ДНР» сообщил, что в результате обстрела также ранен мирный житель в Буденновском районе.