Донецк с утра подвергается обстрелам. Есть жертвы

Неподконтрольный Украине Донецк с утра подвергается обстрелам. Последствия «прилетов» публикуют очевидцы в соцсетях.
Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне обстрелов оказались Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы города.
В Киевском районе сообщается о попадании в многоквартирный жилой дом, повреждено остекление в ряде зданий в Киевском и Ворошиловском районах.
В Киевском районе в результате обстрела погиб мужчина 1959 года рождения, заявил Кулемзин.
«Штаб теробороны ДНР» сообщил, что в результате обстрела также ранен мирный житель в Буденновском районе.