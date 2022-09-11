Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов — сводка Генштаба

11 сентября 2022, 19:21

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают попытки установить контроль над всей территорией Донецкой области, удержать временно захваченные территории и сорвать контрнаступление украинских войск. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе отметили, что сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За текущие сутки противник нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.

Россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;
  • на Харьковском направлении — Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;
  • на Славянском направлении — Славянск и Стелла;
  • на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздоловка;
  • на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;
  • на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;
  • на Новопавловском направлении — оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар и Никольское;
  • на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.
  • на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

«Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Залужный: На Харьковщине до выхода на госграницу остается 50 километров 

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:56
Донецк с утра подвергается обстрелам. Есть жертвы
10:51
«ДНР» заявила о шести погибших и 11 раненых от обстрелов за день
23:10
ВСУ после Харьковщины зашли в Лиман и уже под Лисичанском — главное за день ►
22:42
«ДНР» заявила о пяти погибших и 10 раненых мирных жителях
22:39
Изюм, Купянск, Лиман: Какие города освободили ВСУ ►
22:23
Оккупанты в Мелитополе перенесли дату «референдума» по присоединению к РФ
12:37
В Донецке под мощный обстрел попал рынок у вокзала
11:15
«ДНР» сообщила о девяти погибших и 26 раненых гражданских
22:02
«ДНР» назвала количество погибших и раненых в Донецке за день
21:56
ВСУ продолжают освобождение Харьковщины — главное за день ►
21:13
ВСУ начали наступление на Лиман — источники
20:44
В Донецке обстреляна территория больницы и набережная Кальмиуса
17:19
В Донецке обстреляна автобусная остановка рядом с парком: есть погибшие и раненые
16:41
Оккупанты «эвакуируют» жителей Купянска и Изюма — российские СМИ
16:13
В оккупированном Донецке обстрелян Парк кованных фигур
все новости
19:21
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов — сводка Генштаба
18:18
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередач
17:45
Договариваться будет сложнее: РФ торопит Украину с переговорами
17:28
ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине
16:22
Российские войска одновременно ударили по Краматорску, Славянску и Николаевке
15:56
Войска РФ покидают север Харьковской области
15:18
В Славянске обстрелом разрушен подъезд дома
14:18
В Донецкой области назвали число разрушенных домов за 200 дней войны
13:56
В Краматорске под ракетный обстрел попала промзона
13:01
Залужный: На Харьковщине до выхода на госграницу остается 50 километров
11:56
Донецк с утра подвергается обстрелам. Есть жертвы
10:51
«ДНР» заявила о шести погибших и 11 раненых от обстрелов за день
10:14
РФ планирует «мобилизацию» на захваченных территориях — ВСУ
09:45
Десять человек погибли и 19 ранены в результате обстрелов Донетчины за сутки
09:22
Покровск подвергся ракетным ударам. Шесть человек погибли
все новости
ВИДЕО
Покровск подвергся ракетным ударам. Шесть человек погибли
11 сентября, 09:22
ВСУ после Харьковщины зашли в Лиман и уже под Лисичанском — главное за день ►
10 сентября, 23:10
Изюм, Купянск, Лиман: Какие города освободили ВСУ ►
10 сентября, 22:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты