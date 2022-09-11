ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают попытки установить контроль над всей территорией Донецкой области, удержать временно захваченные территории и сорвать контрнаступление украинских войск. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе отметили, что сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За текущие сутки противник нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.



Россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;

— в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области; на Харьковском направлении — Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;

— Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов; на Славянском направлении — Славянск и Стелла;

— Славянск и Стелла; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздоловка;

— в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздоловка; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;

— в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное; на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;

обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении — оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар и Никольское;

— оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар и Никольское; на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.

— в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь. на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

«Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное», — сообщили в Генштабе ВСУ.