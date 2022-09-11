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Донецк и Макеевка под обстрелами: «ДНР» заявила о жертвах среди мирных жителей

11 сентября 2022, 22:49

Донецк и Макеевка под обстрелами: «ДНР» заявила о жертвах среди мирных жителей

Сегодня в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли четыре и ранены два мирных жителя. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».

Как сообщается, под обстрелы сегодня попали Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка, Червоногвардейский и Советский районы Макеевки, а также село Луганское.  

11 сентября неподконтрольный Украине Донецк с утра подвергался обстрелам. Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне обстрелов оказались Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы города.

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