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«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки

12 сентября 2022, 09:37

«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли четверо мирных жителей в результате боевых действий. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».

Смерти зафиксированы в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском.

Ранения получили трое гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Макеевке и в Никольском.

Также сообщается о повреждении 7 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также трех объектах гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли трое мирных жителей. Еще 8 человек были ранены.

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