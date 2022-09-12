«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли четверо мирных жителей в результате боевых действий. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Смерти зафиксированы в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском.



Ранения получили трое гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Макеевке и в Никольском.



Также сообщается о повреждении 7 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также трех объектах гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли трое мирных жителей. Еще 8 человек были ранены.