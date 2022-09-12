Электроснабжение в Харьковской области возобновлено на 80%

Электроснабжение и водоснабжение в Харьковской области возобновили на 80%. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Российские оккупанты 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5. Они двумя крылатыми ракетами попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом.
В результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина - работник предприятия.
В Сумской, Полтавской и Днепропетровской электроэнергия была восстановлена еще вчера вечером.