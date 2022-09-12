Российские войска продолжают сосредотачивать усилия на установлении контроля над Донецкой областью, наносят авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям. Враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения», — сказано в утренней сводке.



Там отметили, что войска РФ нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях, по данным Генштаба, российские силы совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении — возле Кондратовки Сумской области;

на Харьковском направлении — населенных пунктов Константиновка, Уды;

на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

на Краматорском направлении — в районах н.п. Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах н.п. Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

на Запорожском направлении — возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы н.п. Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Вместе с тем, Силы обороны Украины отразили атаки неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.