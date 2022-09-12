Российские войска продолжают сосредотачивать усилия на установлении контроля над Донецкой областью, наносят авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям. Враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения», — сказано в утренней сводке.
Там отметили, что войска РФ нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях, по данным Генштаба, российские силы совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
Вместе с тем, Силы обороны Украины отразили атаки неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.