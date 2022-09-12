Ночью оккупанты ударили по двум районам Днепропетровской области

Ночью 12 сентября оккупанты из «Ураганов», «Градов» и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что Никопольский район за ночь был обстрелян трижды, пострадали три общины - Никопольская, Марганецкая и Красногригоревская. По информации Резниченко, обошлось без погибших и раненых, но были повреждены частные дома, лицей и электросети.

В Криворожском районе оккупанты нанесли удар по Зеленодольскому обществу, повреждены дома и газопровод. Люди, как отметил Резниченко, не пострадали.



Также в Днепропетровской ОВА заявили, что после обстрелов территории области российской армией 11 сентября, в регионе восстановлена подача эллектричества во всех городах и общинах.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в ночь на понедельник 12 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.