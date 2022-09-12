В ходе обстрела Харькова погиб один человек, еще шестеро ранены

В результате сегодняшнего обстрела Основянского и Киевского районов Харькова шесть человек получили ранения, погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он уточнил, что пострадавшие девушка 18 лет и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.



«Состояние еще 4 раненых медики оценивают, как средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях», - добавил Синегубов.



12 сентября оккупанты массово обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы Харькова. Из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро.



Харьков снова остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.