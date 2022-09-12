В Украине из-за боевых обесточены более 800 населенных пунктов

По состоянию на 12 сентября из-за обстрелов остаются обесточенными 817 населенных пунктов в разных областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики.



«По состоянию на 12 сентября в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, остаются обесточенными 817 населенных пунктов и 7 978 трансформаторных подстанций, около 667,6 тыс. потребителей», - говорится в сообщении.



Так, в Донецкой области без электричества остаются около 410,6 тысяч потребителей, в Луганской – более 128,2 тысяч, Харьковской – около 44,6 тысяч, Николаевской – 30,6 тысяч, Запорожской – 18,7 тысяч, Херсонской – 15,8 тысяч, Днепропетровской – 3,1 тысяч, Сумской – 1,7 тысяч потребителей.



Кроме того, без газоснабжения остаются 237,6 тысяч украинцев.



По данным Минэнерго, в результате массированных ударов РФ 11 сентября было обесточено 40 подстанций различного напряжения; погибли четверо энергетиков.



В министерстве подчеркнули, что в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий.