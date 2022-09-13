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На Донбассе авиацией ВСУ уничтожены две позиции ЗРК оккупантов — Гайдай

13 сентября 2022, 08:39

На Донбассе авиацией ВСУ уничтожены две позиции ЗРК оккупантов — Гайдай

В течение суток авиацией ВСУ нанесены удары по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов российских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он расскал, что армия РФ обстреливала военную и гражданскую инфраструктуру востока Украины из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

По словам Сергея Гайдая, из-за стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские добровольцы отказываются воевать на территории Украины, раненым оккупантам приостановили выплаты, а военное командование России приостановило отправку новых, уже сформированных подразделений на войну. Глава Луганской ОВА пишет, что на ситуацию влияет еще и информация о действительном количестве погибших оккупантов, общем отношении российского военного командования к собственным раненым, которым приостанавливают выплату денег, пока те на лечении.

Он напомнил, что из-за контрнаступления ВСУ, в направлении Луганска и границы с Россией образовались огромные очереди из автомобилей. По данным Гайдая, не меньше очереди и на АЗС области – там, где бензин и дизтопливо еще не закончились.

«Значительны проблемы у оккупантов и с выполнением обещаний. Население по несколько месяцев ожидает выплат пенсий, не начались и другие выплаты. Так, на территории так называемой «ЛНР» принято только 2 400 заявлений на получение компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье и за утраченное имущество первой необходимости. В Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горской общине россияне разрушили большую часть жилья. Значительные повреждения в Лисичанске и Кременной, но всего 2 400 заявлений. Другим нашли повод отказать», - написал Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей области в результате обстрелов со стороны российских сил.

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