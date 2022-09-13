Отступая армия РФ оставила сотни единиц техники и тонны боеприпасов — Die Welt

Отступая на нескольких направлениях российские войска оставили сотни единиц техники и тонны боеприпасов, также украинским военным удалось взять в плен высокопоставленных офицеров. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.



«В Минобороны РФ заявили о «тактическом уходе» с намерением усилить войска на Донбассе. Однако об организованном отступлении не может быть и речи. Поскольку линии обороны россиян упали, солдаты просто разбежались. Украинские военные сообщают, что им удалось взять множество городов без выстрела», - пишут журналисты Die Welt, отмечая, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области тысячи российских солдат попали в плен, в том числе высокопоставленные офицеры.



Российские войска, по данным Die Welt, в ранее ими оккупированных городах сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов.



Также сообщается, что российские войска не были готовы к масштабному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области и испытывают острую нехватку личного состава, а также есть в армии РФ проблемы и с военной техникой. По оценке Die Welt, все это влияет на моральный дух и боевую готовность солдат РФ, которые «сталкиваются с высоко мотивированной украинской армией, вооруженным более качественным оружием, умеющим работать в тандеме».

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что большое количество российских добровольцев отказываются от службы в боевых условиях в связи со сложившейся ситуацией в Украине, а отправка новых подразделений в Украину приостановлена.