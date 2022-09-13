«ДНР» заявила о погибшем и пяти раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погиб один мирный житель, еще пять человек ранены.



Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Там уточнили, что погиб человек в Киевском районе Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Докучаевске и Горловке.



Там также заявили, что были повреждены 14 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Докучаевске, Горловке и Ясном, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки погибли 5 мирных жителей Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских сил, сообщила областная военная администрация. Еще 10 человек получили ранения.