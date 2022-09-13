В ОП рассказали, что может привести к политической дестабилизации РФ

В Офисе президента рассказали, как на РФ может отразится деоккупация ВСУ Донецка или Луганска. Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)», - написал Подоляк.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что большое количество российских добровольцев отказываются от службы в боевых условиях в связи со сложившейся ситуацией в Украине, а отправка новых подразделений в Украину приостановлена.