Разоблачены трое краматорчан, которые отправляли оккупантам данные о ВСУ

Правоохранителями были разоблачены трое краматорчан, которые делились с российскими оккупантами данными о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.



Всем троим сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2, ч. 3 ст. 114- 2 УК Украины).

«По данным следствия, в августе 2022 года житель г. Краматорска по собственному мобильному телефону через мессенджер отправлял бывшему члену разведывательного подразделения так называемой «ДНР» голосовые сообщения с информацией о местоположении личного состава, военной технике Вооруженных Сил Украины и строительстве фортификационных сооружений на территории города», - сообщили прокуроры.

Сообщается, что второй подозреваемый в сентябре, используя аккаунт в мессенджере, посылал данные о местах дислокации украинских военных и подразделений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Третья же подозреваемая в сентябре 2022 года посылала через мессенджер текстовые сообщения с данными о местах размещения украинских военных.

В настоящее время одному из мужчин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также решается вопрос об аресте двух других подозреваемых жителей Краматорска.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области заявили, что за минувшие сутки зафиксировали 21 обстрел российской армией территории Донецкой области.