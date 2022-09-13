СМИ: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой высокопоставленного чиновника в Минобороны США.



По словам источника, Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и целесообразно ли было бы предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.