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СМИ: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО

13 сентября 2022, 14:10

СМИ: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой высокопоставленного чиновника в Минобороны США.

По словам источника, Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и целесообразно ли было бы предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

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