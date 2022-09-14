В Харьковской области задержали российского военного

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего российской федерации, который скрывался на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«Государственное бюро расследований в рамках стабилизационных мероприятий продолжает работу на деоккупированных территориях Харьковской области. Сотрудники ГБР проверяют информацию об изменниках и коллаборантах, которые сотрудничали с захватчиками», - говорится в сообщении.



Задержанный – житель Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района.



«Его "забыли" забрать с собой российские захватчики, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины. Он сознался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили Вооруженные силы Украины», - отметили в ГБР.

По состоянию на 13 сентября в Харьковской области в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины освобождены от российских захватчиков более 300 населенных пунктов.