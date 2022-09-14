Российские войска не оставляют попытки прорваться в районе Бахмута и Авдеевки

Оккупационные войска не прекращают активно действовать на Бахмутском направлении в Донецкой области. Об этом рассказа глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.



Он отметил, что даже после деоккупации нескольких населенных пунктов в Донецкой области российские войска безуспешно пытаются прорваться в районе Бахмута и Авдеевки.



Кириленко отметил, что 13 сентября он участвовал в совещании «относительно дальнейших стабилизационных действий по деоккуапции» территорий области. При этом он отметил, что не может пока рассказать о деталях совещания.