Еще один поселок под Херсоном освобожден от оккупантов – Самойленко

Во вторник, 13 сентября, украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск поселок Киселевка. Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.



«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, расположенный в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это хорошо известная Чернобаевка», – сообщил Самойленко в эфире всеукраинского марафона.



По его словам, освобожденная Киселевка находится в 25 км от Херсона.

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Ранее сообщалось, что украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.