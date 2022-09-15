Силы обороны отбили атаки оккупантов на Бахмутском направлении

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки российской армии, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что от авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Соледар, Бахмут и другие.



Под обстрелы противника из танков, минометов и артиллерии попали районы следующих населенных пунктов:

на Северском направлении — Галагановка Черниговской области;

на Харьковском направлении — Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении — Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении — Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Великая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобужском направлении — Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В Генштабе подчеркнули, что на Бахмутском направлении армия РФ понесла значительные потери в живой силе и технике.

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