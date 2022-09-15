Силы обороны отбили атаки оккупантов на Бахмутском направлении

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки российской армии, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что от авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Соледар, Бахмут и другие.
Под обстрелы противника из танков, минометов и артиллерии попали районы следующих населенных пунктов:
В Генштабе подчеркнули, что на Бахмутском направлении армия РФ понесла значительные потери в живой силе и технике.
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