Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко

15 сентября 2022, 11:49

На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко

Российские оккупанты планировали захватить Донецкую область до 15 сентября. Однако в реальности линия фронта держится, несмотря на постоянные обстрелы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

«Враг не имеет ни мелких, ни существенных успехов», — подчеркнул Кириленко.

По его словам, обстрелам подвергается вся территория области, даже города в относительном тылу: в частности, Мирноград, который находится под огнем вторые сутки подряд.

«Враг не имеет успеха в наступательных действиях», — рассказал глава ОВА.

Кириленко отметил, что наиболее напряженными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское — со стороны Марьинки и Красногоровки.

«Лиманское направление — там серьезные силы противника. Мы понимаем, что план контрнаступательной операции будет проходить, и он не будет легким», — сказал он.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
09:49
«ДНР»: За сутки ранены девять человек, в том числе четверо детей
08:58
«ДНР» заявила, что платежные карты ее «банка» начали действовать в России
22:37
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
21:16
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
18:39
В оккупированном городе Луганской области сообщают о ранении студентов колледжа
16:23
Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы
14:01
Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
11:20
В «ДНР» заявили о ранении воспитательницы в Докучаевске
10:58
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
все новости
13:18
По Кривому Рогу оккупанты нанесли еще один ракетный удар
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:46
Из-под завалов дома в Бахмуте спасли мужчину, поиски продолжаются
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
12:15
Путин до сих пор не считает, что война против Украины была ошибкой – Шольц
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
11:49
На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко
11:47
Украина экспортировала более 3 млн тонн агропродукции в рамках «зернового соглашения»
11:04
Армия РФ готовится к обороне Сватово и Троицкого — Гайдай
11:04
Силы обороны отбили атаки оккупантов на Бахмутском направлении
10:59
ЕС продлил на полгода санкции против России: В списке более тысячи человек и сотни учреждений
10:14
Оккупанты ударили по Бахмуту, под завалами многоэтажки ищут четверых людей
10:10
После 24 февраля под оккупацией оказались четверть государственных шахт – Минэнерго
10:03
15 жилых домов за сутки разрушили оккупанты в Донецкой области
09:49
«ДНР»: За сутки ранены девять человек, в том числе четверо детей
все новости
ВИДЕО
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
14 сентября, 22:37
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
14 сентября, 21:16
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
14 сентября, 10:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты