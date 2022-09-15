На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко

Российские оккупанты планировали захватить Донецкую область до 15 сентября. Однако в реальности линия фронта держится, несмотря на постоянные обстрелы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Враг не имеет ни мелких, ни существенных успехов», — подчеркнул Кириленко.



По его словам, обстрелам подвергается вся территория области, даже города в относительном тылу: в частности, Мирноград, который находится под огнем вторые сутки подряд.



«Враг не имеет успеха в наступательных действиях», — рассказал глава ОВА.



Кириленко отметил, что наиболее напряженными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское — со стороны Марьинки и Красногоровки.



«Лиманское направление — там серьезные силы противника. Мы понимаем, что план контрнаступательной операции будет проходить, и он не будет легким», — сказал он.



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