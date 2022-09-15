За сутки в полицию Луганщины поступило 40 заявлений и сообщений граждан

В полицию Луганской области за сутки поступило 40 заявлений и сообщений граждан. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Отмечается, что 6 заявлений касались разрушения в результате обстрелов оккупационными войсками России домов и квартир в городах Северодонецк, Лисичанск, пгт Волчеяровка и селе Воеводовка. Ещё из-за обстрела Северодонецка были повреждены здания и складские помещения одного из местных предприятий.



Зарегистрировано правоохранителями 15 заявлений граждан о незаконном завладении грузовыми и легковыми автомобилями, находившимися на территории Луганской области.



Кроме того, полицейским Луганской области поступило 5 сообщений о том, что оккупанты захватили помещения трех предприятий Северодонецке, офис и помещения предприятия в Лисичанске, а также 2 сообщения о незаконном проникновении в жилища граждан и о краже.



Полицейскими разоблачены трое граждан, которые несут службу в оккупационных войсках и незаконных военных формированиях так называемой «ЛНР».



Также, полицейские сообщили, что занимаются установлением местонахождения 6 граждан, с которыми близкие потеряли связь.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что в захваченном войсками России городе у здания «Азовжилкомплекс» прошла акция протеста местных жителей.



