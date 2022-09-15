Жителя Измаила приговорила к 14 годам за участие в боевых действиях против ВСУ

Жителя Измаила приговорили к 14 годам заключения за участие в террористической организации «ЛНР» с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«Мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность "командира" под позывным "Крыл"», - говорится в сообщении.



По информации правоохранителей, обвиняемый принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.



«За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР"», - выяснили прокуроры.



Боевика осудили на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а приговор начнут исчислять со дня его задержания.