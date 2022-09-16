«ДНР»: От обстрелов за сутки погибли три человека, 12 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погибли три человека.



Как уверяют в «СЦКК ДНР», гражданские погибли в Ворошиловском районе Донецка, Макеевке и Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке, Горловке, Макеевке, Светлодарске, Никольском, Верхнешироковском (до декоммунизации — Октябрь).



На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще шесть были ранены.



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