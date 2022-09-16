Российские войска разрушили более 30 домов в Донецкой области за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области российские войска разрушили более 30 домов, две школы, детсад, правоохранителями задокументировано 16 ударов оккупантов по региону. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Войска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донетчины – города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Соледар, Славянск, Селидово, Торецк, села Карловка, Ласточкино, Новоселовка.



Уничтожены и повреждены российскими снарядами 45 гражданских объектов региона, из них 33 - жилые дома, также атакованы отделение банка, шахта, предприятие связи.

Враг обстреливал Донецкую область зенитно-ракетными комплексами С-300, РЗСО «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией.

Масштабные разрушения зафиксированы в Селидово. В этом городе обстрелами российской армии повреждены 23 многоквартирных дома, школа, гимназия, детсад, помещение банка.

Ночью оккупанты ракетами атаковали Торецк. Поврежден частный дом, помещение ГСЧС, банк, угольное предприятие, отделение связи. В полиции сообщили, что город находится под массированным огнем российской армии, накануне была повреждена больница, котельная, критическая инфраструктура.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 185 человек, с начала обязательной эвакуации – около 16 900 человек, в том числе 2779 – дети 762 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей.