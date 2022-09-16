В Бердянске сообщили об убийстве представителей оккупационной власти города

В захваченном войсками РФ Бердянске Запорожской области убиты заместитель «главы ВГА» города Олег Бойко и его супруга Людмила Бойко, которая была назначена оккупантами «главой городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума». Об этом сообщили в оккупационной администрации Бердянска.

Отмечается, что двойное убийство произошло в микрорайоне Колония в Бердянске возле гаража семьи Бойко.

Днём 16 августа, напомним, в оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого, по информации российских СМИ, погиб «генпрокурор» группировки «ЛНР» Сергей Горенко.