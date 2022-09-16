В семь населенных пунктов Донецкой области вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 27 669 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



«Больше всего обновлений вчера удалось выполнить в Славянской громаде — здесь энергетики вернули свет более чем 24 тысячам семей. Еще более трех тысяч домов снова со светом в Торецкой громаде. Кроме того, с разрешения военных, энергетикам вчера также удалось поработать в Авдеевской, Марьинской и Константиновской громадах», — перечислили в энергокомпании.



Также в ДТЭК сообщили, что самыми сложными направлениями являются Авдеевское, Бахмутское, Торецкое, Марьинское. Без света пока остаются 89 населенных пунктов области.