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Война РФ против Украины с 24 февраля унесла жизни 39 журналистов — правительство

16 сентября 2022, 16:23

Война РФ против Украины с 24 февраля унесла жизни 39 журналистов — правительство

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину война унесла жизни 39 журналистов. Об этом, со ссылкой на данные Национального союза журналистов Украины, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Он отметил, что за 8 лет войны Украина потеряла еще больше журналистов.

«Сегодня, в День памяти погибших журналистов, чтим память наших борцов передового информационного фронта. Быть журналистом сегодня – это быть готовым отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру», - написал Ткаченко и поблагодарил журналистов за труд.

6 июля, напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН установила гибель 17 журналистов и ранение еще 14 в результате боевых действий. 

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