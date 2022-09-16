Селен — не самый популярный минерал, но, между тем, он очень полезен и даже жизненно важен для нашего здоровья. Ученые рекомендуют ежедневно получать его вместе с продуктами питания.
Организм нуждается лишь в минимальных количествах такого нутриента, но его недостаток негативно сказывается на течении разных процессов в организме, в том числе на обмене веществ и работе щитовидной железы. Кроме того, селен может принести дополнительные преимущества для нашего здоровья.
Селен является мощным антиоксидантом — он борется со свободными радикалами мешая им повреждать здоровые клетки нашего организма. Свободные радикалы являются природным побочным продуктом обмена веществ.
Чаще всего они безвредны, но иногда они синтезируются в избыточном количестве, например, под влиянием стрессов, алкоголя и никотина. В таких ситуациях свободные радикалы провоцируют окислительный стресс, а он, в свою очередь, увеличивает риск развития ряда хронических заболеваний (в т.ч. болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых болезней, а также онкологии), преждевременного старения и инсульта.
Селен эффективно подавляет активность свободных радикалов, защищая нас от окислительного стресса, но на этом его полезные свойства только начинаются.
Селен также помогает:
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Селен содержится в разных продуктах питания. Его очень много в устрицах, бразильском орехе, палтусе и желтопером тунце. Чуть меньше полезного нутриента присутствует в яйцах, сардинах и семечках.
Но ученые предупреждают, что уровень селена в продуктах во многом зависит от условий выращивания и особенностей приготовления. Поэтому даже грамотное, сбалансированное и разнообразное питание не может гарантировать поступления достаточного количества селена в организм.
И в такой ситуации самым надежным источником селена являются специальные добавки. Современные БАДы изготавливаются исключительно из натурального экологически чистого сырья и проходят несколько стадий проверки качества.
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При соблюдении рекомендуемой дозировки — 50-100 мкг/день — они абсолютно безопасны для здоровья и очень полезны. Их легко принимать и они практически не имеют противопоказаний.