Селен — не самый популярный минерал, но, между тем, он очень полезен и даже жизненно важен для нашего здоровья. Ученые рекомендуют ежедневно получать его вместе с продуктами питания.



Организм нуждается лишь в минимальных количествах такого нутриента, но его недостаток негативно сказывается на течении разных процессов в организме, в том числе на обмене веществ и работе щитовидной железы. Кроме того, селен может принести дополнительные преимущества для нашего здоровья.



Селен является мощным антиоксидантом — он борется со свободными радикалами мешая им повреждать здоровые клетки нашего организма. Свободные радикалы являются природным побочным продуктом обмена веществ.

Чаще всего они безвредны, но иногда они синтезируются в избыточном количестве, например, под влиянием стрессов, алкоголя и никотина. В таких ситуациях свободные радикалы провоцируют окислительный стресс, а он, в свою очередь, увеличивает риск развития ряда хронических заболеваний (в т.ч. болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых болезней, а также онкологии), преждевременного старения и инсульта.

Селен эффективно подавляет активность свободных радикалов, защищая нас от окислительного стресса, но на этом его полезные свойства только начинаются.

Селен также помогает:

В разы снизить риск развития некоторых видов онкологии, в т.ч. рака груди, легких, толстой кишки и простаты. Также дополнительный селен снижает выраженность побочных эффектов при облучении.

Существенно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточное количество селена снижает риск образования бляшек в сосудах и уменьшает маркеры воспаления.

Сохранить здравый рассудок на долгие годы. Выяснилось, что у лиц с болезнью Альцгеймера уровень селена в крови значительно ниже, чем у их здоровых ровесников. А дополнительный прием такого минерала способствует повышению беглости речи и ряда психических функций при легких когнитивных нарушениях.

Поддерживать здоровье щитовидной железы. Этот орган содержит больше селена, чем любой другой в нашем организме. Нехватка минерала увеличивает риск развития разных болезней щитовидки, в том числе тиреоидита Хашимото.

Улучшать функции иммунной системы. Употребление достаточного количества селена усиливает иммунный ответ. Его нередко рекомендуют принимать при ОРВИ, туберкулезе, гепатите С и ВИЧ.

Поддерживать здоровую репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

Уменьшать проявления астмы, в том числе свистящее дыхание, одышку, чувство давления в груди и кашель.

Если Вас интересуют подробности научных исследований и экспериментов селена, которые подтверждают его полезные свойства – тогда предлагаем прочесть статью: Селен для чего, польза и как принимать.

Селен содержится в разных продуктах питания. Его очень много в устрицах, бразильском орехе, палтусе и желтопером тунце. Чуть меньше полезного нутриента присутствует в яйцах, сардинах и семечках.

Но ученые предупреждают, что уровень селена в продуктах во многом зависит от условий выращивания и особенностей приготовления. Поэтому даже грамотное, сбалансированное и разнообразное питание не может гарантировать поступления достаточного количества селена в организм.

И в такой ситуации самым надежным источником селена являются специальные добавки. Современные БАДы изготавливаются исключительно из натурального экологически чистого сырья и проходят несколько стадий проверки качества.



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При соблюдении рекомендуемой дозировки — 50-100 мкг/день — они абсолютно безопасны для здоровья и очень полезны. Их легко принимать и они практически не имеют противопоказаний.

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