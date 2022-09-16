В Киеве СБУ разоблачен агент РФ, пытавшийся устроиться в полк «Азов»

В Киеве разоблачен российский агент, который осуществлял попытки устроиться в боевое спецподразделение полка «Азов». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

«По данным следствия, задержанным оказался житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации «ДНР». Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых «1-го и 2-го армейских корпусов». В частности, проходил службу в отряде специального назначения «республиканской гвардии ДНР». До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства», - отметили в СБУ.

Также сообщается, что впоследствии задержанный уехал в РФ, оставив «службу» в рядах группировки «ДНР». И уже в России был завербован спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

По информации СБУ, чтобы выполнить задание, злоумышленник прибыл с территории РФ в Украину до начала полномасштабного вторжения.

Сотрудники СБУ задержали агента на попытке прохождения отбора в «Азов».

Сегодня, 16 сентября, напомним, пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил о задержании в Балаклее мужчины возглавлявшего «народную милицию» во время оккупации населенного пункта армией РФ. Ему объявлено подозрение.