В «ДНР» присвоили вышки украинских мобильных операторов

Группировка «ДНР» сообщила о захвате вышек и оборудования украинских мобильных операторов «Киевстар», «Lifecell» и «Тримоб». О так называемой «национализации» имущества украинских компаний сообщают местные СМИ и паблики.



Из обнародованных «документов» следует, что вышки и оборудование, расположенные на временно оккупированной территории Донецкой области, «переданы в собственность "ДНР" без компенсации стоимости собственникам таких объектов».



Согласно «документам», захваченное имущество будет передано предприятию «Республиканский оператор связи».



Ранее группировка «ДНР» пользовалась некоторыми мощностями украинских мобильных операторов.

Сбои в работе мобильной связи не временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей были регулярными.



В июне 2020 года мобильная связь оператора Vodafone отсутствовала в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) из-за обесточивания станций.



В августе 2021 года сообщалось, что в работе Vodafone в неподконтрольном Донецке наблюдались проблемы. С подконтрольной Украине территории не получалось дозвониться абонентам в Донецк и наоборот.