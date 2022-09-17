Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровщину из «Градов»

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольщину из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Под огонь попали три громады района — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз, выпустил по мирным городам и селам более 90 смертоносных снарядов. Предварительно, люди не пострадали», — проинформировал Резниченко.



По его данным, повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.



«В одном из сел Мировской громады исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются», — сообщил Резниченко.





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