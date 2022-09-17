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«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель

17 сентября 2022, 16:18

«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель

Оккупированная Кременная попала под обстрел, ранен мирный житель.

Как уверяют в «СЦКК ЛНР», обстрел велся из артиллерии калибром 155 мм. Отмечается, что поврежден жилой дом.

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