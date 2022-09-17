На Донетчине установили ограничения на въезд на деоккупированные территории

В Донецкой области ввели запрет на несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных громад. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации Павел Кириленко во исполнение распоряжения Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица».



«С 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещение транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных громад Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях», — говорится в сообщении.



В ОВА также отметили, что будет подготовлен проект порядка допуска лиц и транспортных средств на территорию деоккупированных населенных пунктов, где проводятся стабилизационные мероприятия.