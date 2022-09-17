За сутки энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов Донетчины

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады «ДТЭК Донецкие электросети» смогли возобновить работу поврежденных обстрелами электролиний в 30 населенных пунктах Донетчины. Как сообщила пресс-служба компании, снова получают электроснабжение 9507 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.



«Несмотря на усиление обстрелов, энергетикам удалось вчера поработать в Авдеевской, Константиновской, Марьинской и Торецкой громадах. Эти громады расположены вблизи линии столкновения и подвергаются постоянным артобстрелам и авиаударам. В частности, по данным Национальной полиции, Авдеевская и Марьинская громады вчера снова подверглись обстрелам», — отметили в компании.



К отключениям из-за боевых действий добавились отключения из-за непогоды. Энергетики ночью возобновили электроснабжение более 50 трансформаторных подстанций в Покровске, снова со светом около 7 тысяч семей. Аварийные бригады продолжают работать над восстановлением еще около 90 трансформаторных подстанций в Покровском районе, что позволит вернуть свет в дома еще около 5 тысяч семей.



В «ДТЭК Донецкие электросети» добавили, что самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское. Пока что без электроснабжения остаются 92 населенных пункта области.

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