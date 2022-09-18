Российские войска ночью обстреляли Донбасс

Российские войска ночью вели обстрелы вдоль всей линии фронта на Донбассе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что 2 человека погибли от обстрелов в Угледаре Волновахского района. Также «было громко» в селах Свободное Поле и Бурлацкое Комарской общины.



5 общин подверглись обстрелам в Покровском районе. В селе Константиновка один человек был ранен. В Кураховке повредили ЛЭП. На утро — очередной обстрел Авдеевки. Также в районе под обстрел попало Родинское Покровской общины — 2 человека ранены, 3 дома повреждены.



В Краматорске россияне попали в дорогу вблизи гостиницы — ранили одного человека. В Николаевке снова попали в здание ЦНАПа. Также под выстрелы попало административное здание Славянской ТЭС.



В Бахмутском районе русские снаряды прилетали в Северскую и Соледарскую и Торецкую общины. В Щербиновке повреждены три частных дома.



«Все преступления россиян тщательно документируем! За все будут отвечать!», — заявил глава администрации.