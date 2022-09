Путин проваливает операцию в Украине на стратегическом уровне — оценка Британии

Президент РФ Владимир Путин «проваливает» все свои военно-стратегические цели в Украине. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC.



«На стратегическом уровне это провал для Путина», — заявил он.



«В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет», — заявил Радакин.



«Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден ранее. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция», — подчеркнул он.



По словам Радакина, российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы.



«Его силы слабые на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем», — добавил Радакин.



В то же время он считает, что война будет продолжаться в течение длительного времени.

"At a strategic level this is a failure for Putin"



Chief of the Defence Staff Admiral Sir Tony Radakin says Russia's problems are "mounting" in Ukraine but the "likely result is it's going to grind on for a long time"#BBCLauraK https://t.co/p2GNG2dHv6 pic.twitter.com/xvmZcojNQE