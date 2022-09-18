Оккупанты обстреляли три громады Никопольского района, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Никопольского района. Фото: Днепропетровская ОВА

Сегодня во второй половине дня россияне ударили артиллерией и РСЗО «Град» по селам Никопольского района. Двое местных жителей погибли, трое ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Тelegram.



«Россияне после обеда четыре раза ударили по трем громадам района — Покровской, Красногригорьевской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов», — написал Резниченко.

По предварительной информации, двое мужчин погибли, еще двое мужчин и женщина получили ранения.

«В громадах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция», — добавил глава ОВА.

Последствия обстрела Никопольского района. Фото: Днепропетровская ОВА