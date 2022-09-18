ВСУ отбили попытки наступления оккупантов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов на нескольких направлениях в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
Наступление отражено, в частности, в районе освобожденного города Купянск Харьковской области и приграничного села Гоптовка Дергачевского района.
Кроме того, наступление российских оккупантов отражено возле сел Николаевка Вторая, Веселая Долина и Одрадовка Бахмутского района, города Марьинка и села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.
Также отражена атака у села Правдино Херсонского района Херсонской области.
В Генштабе сообщили, что за сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе под удар попали Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.
В Генштабе отметили, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
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