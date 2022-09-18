«Это не затишье»: Зеленский — о ситуации с контрнаступлением ВСУ

Впечатление о затишье после ряда побед украинских военных, — ложное. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.



Президент отметил, что в ходе совещаний, которые он проводит ежедневно, звучат одни и те же слова.



«И всегда это время важнейших для Украины слов. Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом — города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду», — сказал он.



«Мариуполь, Мелитополь и Херсон — тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск — и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта — и они тоже. Обязательно. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова», — заявил президент.



«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать», — сказал Зеленский.