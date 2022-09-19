В результате обстрелов Запорожья повреждены дома и школа

Фото: Telegram / Анатолий Куртев

Вследствие ночных обстрелов Запорожья повреждены многоэтажные и частные дома, а также помещения учебного заведения. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.



«В результате ночных обстрелов города повреждения получили многоэтажки и помещения учебного заведения. В этих постройках вылетели стекла. Также пострадали дома частного сектора. В них выбиты окна и повреждена кровля», - говорится в сообщении.



Утром российские войска нанесли еще один ракетный удар по городу, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Так, в селе Таврическое в результате атаки разрушены гимназия «Перспектива», спортивный клуб и местное здание культуры. Пострадавших нет.



В городе Орехов после очередного обстрела есть один раненый.



Фото: Telegram / Анатолий Куртев