«ДНР»: За сутки погибли пять человек, еще 16 получили ранения

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов погибли пять человек, еще 16 получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Под обстрел попали четыре района Донецка, а также Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Еленовка, Новобахмутовка, Железная Балка, Широкая Балка, Минеральное, Яковлевка и Зайцево.



Утверждается, что повреждено 16 домостроений и девять инфраструктурных объектов.



Ранее в группировке заявили об обстреле колонии в Еленовке. По данным «ДНР», в результате обстрела погиб один и раненые пятеро военнопленных.