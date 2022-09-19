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«ДНР»: За сутки погибли пять человек, еще 16 получили ранения

19 сентября 2022, 09:50

«ДНР»: За сутки погибли пять человек, еще 16 получили ранения

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов погибли пять человек, еще 16 получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».

Под обстрел попали четыре района Донецка, а также Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Еленовка, Новобахмутовка, Железная Балка, Широкая Балка, Минеральное, Яковлевка и Зайцево.

Утверждается, что повреждено 16 домостроений и девять инфраструктурных объектов.

Ранее в группировке заявили об обстреле колонии в Еленовке. По данным «ДНР», в результате обстрела погиб один и раненые пятеро военнопленных.

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