Заседание Ставки верховного главнокомандующего: Говорили о подготовке армии к зиме

На заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос подготовки украинской армии к зиме. Об этом сообщает пресс-служба президента.



«Участники отдельно остановились на подготовке сил обороны к зиме. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», - говорится в сообщении.



Под особым контролем Ставки остаются вопросы материально-технического обеспечения армии, в частности поставок необходимого вооружения и боеприпасов.



Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.



Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.