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Заседание Ставки верховного главнокомандующего: Говорили о подготовке армии к зиме

19 сентября 2022, 13:55

Заседание Ставки верховного главнокомандующего: Говорили о подготовке армии к зиме

На заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос подготовки украинской армии к зиме. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Участники отдельно остановились на подготовке сил обороны к зиме. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», - говорится в сообщении.

Под особым контролем Ставки остаются вопросы материально-технического обеспечения армии, в частности поставок необходимого вооружения и боеприпасов.

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

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