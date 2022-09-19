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В оккупированном селе Портовское началась принудительная мобилизация — Андрющенко

19 сентября 2022, 14:17

В оккупированном селе Портовское началась принудительная мобилизация — Андрющенко

В оккупированном российскими войсками селе Портовское Мариупольского района началась принудительная мобилизация на войну против Украины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Заехали оккупанты, принудительно по домам собрали всех мужчин моложе 40. Погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка. На вопросы не скрываясь, отвечают, что в армию», - написал он.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о старте принудительной мобилизации в оккупированном армией РФ Мангуше.

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