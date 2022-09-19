Белогоровка Луганской области полностью под контролем ВСУ – глава ОВА

Украинские военнослужащие завершили зачистку и установили полный контроль над пгт Белогоровка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



При этом он отметил, что освобождение Луганской области будет нелегким.



«Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет гораздо труднее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем"», - написал он.



В то же время, подчеркнул Гайдай, представители украинских органов власти готовы к возобновлению работы во всех населенных пунктах по мере их освобождения.



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