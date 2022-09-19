Правительство намерено наказывать за получение в оккупации паспорта РФ

Правительство Украины предложило ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.



Правительство уже зарегистрировало в парламенте соответствующий законопроект №8057. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.



Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:

- получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;

- принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;

- пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.



Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может проводиться заочно.



Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:

- принудительное автоматическое обретение гражданства РФ украинцами, проживающими на временно оккупированной территории;

- если права и свободы украинцев ограничиваются без российского паспорта;

- приобретение российского гражданства депортированными на территории РФ.