Правительство намерено наказывать за получение в оккупации паспорта РФ

Правительство Украины предложило ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Правительство уже зарегистрировало в парламенте соответствующий законопроект №8057. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.
Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:
- получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;
- принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;
- пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.
Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может проводиться заочно.
Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:
- принудительное автоматическое обретение гражданства РФ украинцами, проживающими на временно оккупированной территории;
- если права и свободы украинцев ограничиваются без российского паспорта;
- приобретение российского гражданства депортированными на территории РФ.