«ДНР»: 10 погибших и 13 раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов погибли 10 человек. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что 9 погибших зафиксировано в Куйбышевском районе Донецка и один в Славном.



Отметим, что сначала в «ДНР» сообщали о 13 погибших в результате обстрела Куйбышевского района.



Ранения различной степени тяжести получили 13 человек в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Никольском.



Также в «СЦКК» заявили о повреждении 33 домостроения в Петровском, Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель, еще 12 человек ранены.