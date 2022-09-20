Полиция задокументировала на Донбассе 15 военных преступлений РФ за сутки

Российская армия минувшие сутки обстреливала Донбасс из авиации и реактивной артиллерии. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Полицией задокументированы 15 российских военных преступлений за сутки. Оккупанты 9 раз атаковали Авдеевку, также обстреливали города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовку, Хромово, Яковлевку.



За сутки оккупантами уничтожены и повреждены 10 гражданских объектов – 7 жилых домов, цеха коксохимического завода, железнодорожный вокзал.



«Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту. Разрушен многоквартирный дом, возник пожар. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают полицейские и спасатели. За предыдущие сутки зафиксированы обстрелы города Часов Яр, где разрушились школа и две пятиэтажки, а также очередной удар по Николаевке – повреждены шесть частных домов», - сообщили полицейские.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 231 человека, с начала обязательной эвакуации – около 17 800 человек, среди них 2942 – дети, 824 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель.



