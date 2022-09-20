Российская Госдума приняла пакет поправок о военной службе

В России Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время.



Также в Уголовный кодекс вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Тюремный срок предусмотрен за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира, добровольную сдачу в плен, отказ от участия в военных или боевых действиях.



Кроме этого, в статью УК РФ об отягчающих обстоятельствах ввели совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».



В интервью российскому «Интерфаксу» разработчица проекта сенаторка Ольга Ковитиди заверила, что поправки в УК РФ не означают мобилизации в РФ.



Среди поправок упрощение получения российского гражданства военнослужащим иностранцам и возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.