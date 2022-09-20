DCA (с английского Dollar Cost Averaging — Усреднение Долларовой Стоимости) — стратегия инвесторов, цель которой — уменьшение влияния волатильности при покупке криптовалютных активов. Она предполагает выделение определенной части средств на покупку выбранного актива с систематической частотой. Звучит довольно сложно, но эта статья от ЦеКрипто подробно объясните все аспекты стратегии DCA.

Как пользоваться стратегией DCA?

Объясняем, что значит покупка актива с определенной периодичностью и как это использовать. К примеру, у вас есть сумма, которую вы хотите потратить на вложение в криптовалюту. Но вы совсем не знаете значения идеальной точки входа в актив (то есть наиболее привлекательную цену этого актива, при которой вы вероятно получите доход). Тогда разбейте эту сумму (возьмем для примера $1200) на каждую неделю в году – сначала на 12 месяцев, затем на 4 недели. Выходит, что каждую неделю вы можете вкладывать по $25 в криптовалютные активы, несмотря на их курс. Такая стратегия имеет ряд преимуществ:

позволяет в течение года покупать активы по средней цене

позволяет фиксировать доходы при изменениях в цене активов (например, когда стоимость актива быстро растет за несколько месяцев)

может легко быть скорректирована в зависимости от ситуации на рынке

Особенно эта стратегия полезна для начинающих, которые еще не знают, какой, когда и по какой стоимости крипто актив покупать, но уже хотят начать инвестиции.

Кроме вышеприведенных плюсов стратегия очень помогает психологическому состоянию человека. Вы не сразу вкладываете все финансы в один актив, поэтому не должны каждую минуту следить за его курсом из-за опасений о бесполезных расходах. Если вы все еще не уверены в прибыльности этой стратегии, проверьте ее доходность на сайте dcabtc.com.

Автоматическая покупка активов: как не забывать о еженедельных инвестициях?

Как вы решили использовать эту стратегию, не пугайтесь того, что вам нужно будет посещать сайт и покупать актив каждую неделю. Как не забывать об этом и успевать осуществлять регулярно? Именно для таких случаев большинство кошельков и бирж разработали особый инструмент, позволяющий сделать этот процесс автоматизированным. Например: Binance позволяет пользователям создать план автоматического инвестирования для любого из доступных активов. К тому же, они имеют возможность одновременно использовать стейблкоины по-разному:

держать их на балансе “бессрочных сбережений”

использовать их же для покупки крипто-активов

Поможет ли эта стратегия заработать?

Многим может казаться, что эта стратегия очень долговременная и не предоставит нереальную прибыль. Да, это правда. Настоящая же цель стратегии – не предоставить сверхприбыль, а сэкономить ваши нервы, время и средства. С ней вы снизите собственные риски по покупке активов, которые были переоценены в случае сглаживания цен. Ввиду циклов активов в криптовалютном рынке, стратегия DCA предоставляет прибыль в долгосрочном контексте.

Последний, но не менее важный совет — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ! Есть интересное понятие в психологии – ФОМО (Fear Of Missing Out). Это синдром упущенных возможностей, проявляющийся в постоянной тревоге из-за потенциального упущения доходов. Такое психологическое состояние иногда даже затуманивает ум начинающих, поэтому их чрезмерные инвестиции в крипто-активы могут стать фиаско. Чтобы больше узнать о полезных стратегиях и подсказках по заработку на крипто-активах, подписывайтесь на Telegram ЦеКрипто.