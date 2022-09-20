В трех областях Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях слышны взрывы.



Местные Telegram-каналы сообщают о серии взрывов в Днепропетровской области и в Запорожье.



Российские СМИ пишут, что под обстрел попала Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре. Есть повреждения инфраструктуры на ее территории, в том числе в системе охлаждения.



О взрывах в оккупированном Херсоне сообщает «Суспільне».



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Российские войска вечером нанесли удары по Запорожскому району. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



По его словам, в течение часа села Григоровка, Юльевка, Речное, Камышеваха подверглись ракетным атакам.



«В Юльевке и Камышевахе по три "прилета". По предварительной информации, враг применил ракеты С300. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется», — отметил Старух.